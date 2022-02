I prodotti Makita in offerta da Leroy Merlin

Leggi su butac

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Attenzione, stanno circolando dei post sponsorizzati su Facebook, post come quello che vedete qui sotto: Il link a cui rimanda l’inserzione è un sito il cui dominio è stato creato in forma anonima il 7 febbraio 2022, e ovviamente non ha nulla a che fare con(che spero faccia causa a Facebook per i post sponsorizzati accettati in fase di revisione). Il post recita: Ivengono lanciati nei negozi. Per festeggiare,propone 100 kit a1.99€ Non perdere l’occasione https://bit.ly/IT Se cliccate sul link venite rimandati a questo sito: Dove una dopo l’altra vi vengono fatte domande che servono principalmente a farvi cliccare ripetutamente sulla stessa pagina, convincendovi che ...