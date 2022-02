(Di venerdì 11 febbraio 2022) Una nuova vicenda giudiziaria coinvolge, 21ennedi origini argentine arrivato nel calciomercato di gennaio al Cittadella dal Crotone, inB. Anche in questo caso, vienedidi: il giorno di Ferragosto del 2020 avrebbe abusato di una ragazza insieme ad altri tre ragazzi dopo una festa tra ventenni in montagna, a Belluno, in una villa fuori città. Gli altri due amici sono studenti universitari, calciatori anche loro ma non ai livelli di, giocando tra l’Eccellenza e la Terza Categoria. Tutti e tre sono stati denunciati dalla presunta vittima, quella sera stessa di un anno e mezzo fa. Fino ad ora la Procura di Belluno ha mantenuto il segreto ...

neXtquotidiano : Guido Santiago #Visentin, il calciatore di Serie B (nuovamente) accusato di violenza sessuale di gruppo - messveneto : Due accuse di stupro in sette mesi: calciatore di serie B a processo a Verona e Belluno: L’argentino Guido Santiago… - FonteUfficiale : CALCIATORI A PROCESSO PER STUPRO Una ragazza ha denunciato di aver subito abusi da parte di Guido Santiago Visentin… -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Santiago

Sono invece le pagine della cronaca nera ad avere come presunto protagonista il calciatore italo - argentinoVisentin, che andrà a processo a Verona e Belluno con le gravissime accuse ...Due feste si sono trasformate in un incubo a sfondo sessuale per due ragazze: uno dei responsabile di entrambi gli episodi di violenza di gruppo sarebbe un 21enne di origini argentine ,Visentin, calciatore professionista che ora milita nel Cittadella, in serie B. All'epoca dei fatti, secondo quanto riportano i giornali, giocava nella Virtus Verona . È sospettato di ...Una nuova vicenda giudiziaria coinvolge Guido Santiago Visentin, 21enne calciatore di origini argentine arrivato nel calciomercato di gennaio al Cittadella dal Crotone, in serie B. Anche in questo ...Cittadella (Padova) - Due feste si sono trasformate in un incubo a sfondo sessuale per due ragazze: uno dei responsabile di entrambi gli episodi di violenza di gruppo sarebbe un 21enne di origini ...