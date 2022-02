Finale Miss Italia 2021/2022: concorrenti, data e dove vederla in diretta tv e streaming (Di venerdì 11 febbraio 2022) Finale Miss Italia. E’ già tutto pronto per l’attesissima Finale di Miss Italia 2021. Nessuna paura, la data non è sbagliata. Infatti, inizialmente l’evento conclusivo era previsto per lo scorso 19 dicembre 2021. Purtroppo, però, la positività al Covid di due ragazze tra le candidate ha reso impossibile la prosecuzione del format. Udite, udite: la Finale ora si terrà domenica 13 febbraio 2022. Leggi anche: Daniela Ferolla: chi è, età, carriera, altezza, chi è il fidanzato, Instagram, Miss Italia, sorelle, programmi tv, vita privata Finale Miss Italia: tante novità C’è, poi, un’altra verità per questa edizione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022). E’ già tutto pronto per l’attesissimadi. Nessuna paura, lanon è sbagliata. Infatti, inizialmente l’evento conclusivo era previsto per lo scorso 19 dicembre. Purtroppo, però, la positività al Covid di due ragazze tra le candidate ha reso impossibile la prosecuzione del format. Udite, udite: laora si terrà domenica 13 febbraio. Leggi anche: Daniela Ferolla: chi è, età, carriera, altezza, chi è il fidanzato, Instagram,, sorelle, programmi tv, vita privata: tante novità C’è, poi, un’altra verità per questa edizione di ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Contrariamente a quanto leggete in rete, io Domenica non saró a Venezia per la finale di Miss Italia?? Ieri mi son… - CorriereCitta : Finale Miss Italia 2021/2022: concorrenti, data e dove vederla in diretta tv e streaming - P_r_e_l_e_m_i : RT @GiuliaSalemi93: Contrariamente a quanto leggete in rete, io Domenica non saró a Venezia per la finale di Miss Italia?? Ieri mi sono in… - POPCORNTVit : Miss Italia 2021, tutto quello che bisogna sapere sulla finalissima - Luce_news : Beatrice Scolletta, la prima aspirante Miss Italia incinta non parteciperà alla finale: è positiva al Covid -