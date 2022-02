Dybala si merita il rinnovo? I numeri dicono un’altra cosa (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Juventus non ha ancora risolto la grana Dybala; cerchiamo di capire perché dovrebbe rinnovare o perché sarebbe meglio lasciarlo andare. Dybala è, senza ombra di dubbio, uno dei giocatori più importanti della Juventus. Da quando il campionato è ripreso, dopo la pausa natalizia, è sempre stato decisivo e non solo a livello di gol. Il rinnovo, però, non è ancora arrivato. LaPresseUna situazione che si sarebbe dovuta risolvere in poco tempo si è trasformata in una vera e propria telenovela di mercato. Dybala e la Juventus, un rapporto che rischia di interrompersi al termine della stagione. Ines Trocchia, ma cosa fai? Si strappa il reggiseno all’improvviso e accade questo La Joya, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno ma l’accordo per il rinnovo non è ancora ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Juventus non ha ancora risolto la grana; cerchiamo di capire perché dovrebbe rinnovare o perché sarebbe meglio lasciarlo andare.è, senza ombra di dubbio, uno dei giocatori più importanti della Juventus. Da quando il campionato è ripreso, dopo la pausa natalizia, è sempre stato decisivo e non solo a livello di gol. Il, però, non è ancora arrivato. LaPresseUna situazione che si sarebbe dovuta risolvere in poco tempo si è trasformata in una vera e propria telenovela di mercato.e la Juventus, un rapporto che rischia di interrompersi al termine della stagione. Ines Trocchia, mafai? Si strappa il reggiseno all’improvviso e accade questo La Joya, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno ma l’accordo per ilnon è ancora ...

Advertising

leonida43725055 : @DarioViPu64 @guidotolomei Scusami ma per me dybala non è un campione non lo sarà mai e la 10 non la merita. ci ma… - vice1897 : @loruman Manuel, allora. Premessa:Non si discute Dybala sul lato tecnico. Detto questo, ieri ha sbagliato aperture… - Luca_Luca_27 : @Katia69193323 @juventusfc se dybala merita 10 come dici tu allora Vlahovic e De Ligt ne meritano 15! - _M1NdOfMiNe_ : RT @Lelouchkudoo: Paulo Dybala ancora assist a vlahovic e stavolta pure gol ma per dei disagiati qui non merita il rinnovo ma andate a zapp… - mgzk24 : Comunque cari i miei mentecatti anche stasera Paulo Dybala ha dimostrato che lui i 10 mln li merita, 10 a lui 0 al 20 e ci siamo -