Covid oggi Sardegna, 2.575 contagi: bollettino 11 febbraio (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.575 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 11 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 15.056 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 29 (- 1), quelli in area medica sono 413 (+10) mentre 32.197 sono i casi di isolamento domiciliare (+1.011). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

