Covid, news. Addio mascherine all'aperto da oggi. Iss: "Rt in calo a 0,89". LIVE (Di venerdì 11 febbraio 2022) E' l'inizio di un percorso che da qui alla fine di marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, porterà ad un allentamento di tutte le altre restrizioni. Sarà ancora obbligatorio avere con sé la mascherina ed indossarla nelle situazioni di assembramento. Si tornerà anche a ballare con la riapertura delle discoteche. Secondo il monitoraggio dell'Iss cala a 0,89 questa settimana il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, dunque stabilizzandosi sotto la soglia di allerta dell'unità

