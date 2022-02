Covid, le nuove regole da oggi: stop mascherine qui (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dal Green pass alle mascherine alle discoteche. Da oggi maggiori allentamenti alle restrizioni sulle attività La scadenza del 31 marzo per lo stato di emergenza da Covid potrebbe non prorogarsi. Questo è quanto si aspettano le istituzioni ed i cittadini. Dopo il picco di contagi dello scorso gennaio ora sembra che la situazione stia ritornando L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dal Green pass allealle discoteche. Damaggiori allentamenti alle restrizioni sulle attività La scadenza del 31 marzo per lo stato di emergenza dapotrebbe non prorogarsi. Questo è quanto si aspettano le istituzioni ed i cittadini. Dopo il picco di contagi dello scorso gennaio ora sembra che la situazione stia ritornando L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GiovaQuez : Ministro della Salute francese, Veran: 'E' troppo presto considerare il Covid endemico, siamo ancora in pandemia. A… - Open_gol : Il virologo Usa: la direzione è quella giusta ma c’è il pericolo di nuove varanti. Quarta dose? Forse per gli anzia… - Adnkronos : Sull'ipotesi di #greenpass anche in estate: 'Serve per aumentare le terze dosi'. - barbara51732077 : RT @GiovaQuez: Ministro della Salute francese, Veran: 'E' troppo presto considerare il Covid endemico, siamo ancora in pandemia. Abbiamo vi… - brunoarpinoFLR : RT @FamigliaGov: ?? 15 febbraio 2022: webinar di presentazione del secondo rapporto sull'impatto della pandemia su natalità e condizioni del… -