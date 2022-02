Covid, Iss: il 31 gennaio 99,1% dei campioni positivo a Omicron (Di venerdì 11 febbraio 2022) In Italia il 31 gennaio scorso la variante Omicron era predominante, con una prevalenza stimata al 99,1%, con una variabilità regionale tra il 95% e il 100%, mentre la Delta era allo 0,9% del campione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) In Italia il 31scorso la varianteera predominante, con una prevalenza stimata al 99,1%, con una variabilità regionale tra il 95% e il 100%, mentre la Delta era allo 0,9% del campione ...

