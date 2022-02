Covid e scuola, psicologo: “Aumentati atti di autolesionismo tra i più piccoli’ (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo la pandemia “sono Aumentati gli atti di autolesionismo tra i ragazzi che vedo a scuola. Un fenomeno che se fino ad alcuni anni fa era più tipico dei ragazzi grandi, oggi è diventato comune anche tra bambini anche al di sotto degli 11 anni”. Lo dice all’Adnkronos Salute Cristian Pagliariccio, psicologo dell’età evolutiva ed esperto di psicologia scolastica per l’Ordine degli psicologi del Lazio. “Per i ragazzi i gesti più frequenti sono i pugni al muro o sulle porte, per le ragazze invece – dice lo psicologo – più tagli e bruciature. Sono fenomeni, da quello che vedo, che stanno aumentando parecchio”. E “questo avviene – spiega Pagliariccio – sia per una forma di ‘contagio’ con i fratelli più grandi ma anche per esperienze disfunzionali come per esempio entrare in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo la pandemia “sonogliditra i ragazzi che vedo a. Un fenomeno che se fino ad alcuni anni fa era più tipico dei ragazzi grandi, oggi è diventato comune anche tra bambini anche al di sotto degli 11 anni”. Lo dice all’Adnkronos Salute Cristian Pagliariccio,dell’età evolutiva ed esperto di psicologia scolastica per l’Ordine degli psicologi del Lazio. “Per i ragazzi i gesti più frequenti sono i pugni al muro o sulle porte, per le ragazze invece – dice lo– più tagli e bruciature. Sono fenomeni, da quello che vedo, che stanno aumentando parecchio”. E “questo avviene – spiega Pagliariccio – sia per una forma di ‘contagio’ con i fratelli più grandi ma anche per esperienze disfunzionali come per esempio entrare in ...

