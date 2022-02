(Di venerdì 11 febbraio 2022) () - Alla fine della requisitoria, il sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo ha chiesto 11 anni e 4 mesi di carcere per Antonello. In primo grado l'imprenditore, che ha l'obbligo di dimora ad Asti, era stato condannato a 14 anni di reclusione. Quindi, l'accusa chiede una riduzione di quasi tre anni per l'ex potente icona dell'antimafia. In aula ci sono i suoi legali, gli avvocati Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina. Per la Procura generale i motivi di appello presentati dalla difesa, dopo la condanna di primo grado a 14 anni di reclusione, sarebbero "infondati". "E' stata vera antimafia o antimafia di facciata?", ha detto il pg nel corso della lunga requisitoria, a porte chiuse. E ha aggiunto: "Non spetta a questo processo rispondere all'interrogativo". Ecco le richieste per gli altri quattro imputati: Per il generale ...

Advertising

TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'querelerò Palamara, mai commesso reati con magistrati'/Adnkronos (4) - - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'querelerò Palamara, mai commesso reati con magistrati'/Adnkronos (2) - -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione Montante

Il Tempo

... utilizzando alcuni elementi emersi nel corso dell'inchiesta su Calogero, ex Presidente di Confindustria Sicilia, condannato in primo grado a quattordici anni di carcere per. ......oggetto di pressioni da parte del lobbista Fabrizio Centofanti sotto inchiesta per. Dopo ... Come il caso, l'ex presidente Confindustria Sicilia condannato a 14 anni per mafia e ...(Adnkronos) – Sempre nel libro, Palamara e Sallusti, parlando di Montante, lo definiscono “diversamente Amara”. “Io non so perché Palamara lo scrive, non lo conosco Amara…”. Ecco cosa scrive l’ex ...In realtà, Montante è stato sì condannato a 14 anni, ma per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e non per mafia. Sempre nel libro, Palamara e Sallusti, parlando di Montante, lo ...