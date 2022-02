Confiscati beni ai Casamonica per oltre 20 mln (Di venerdì 11 febbraio 2022) Personale della Divisione polizia anticrimine della questura di Roma sta eseguendo un decreto di confisca di beni emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale Sezione Misure di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Personale della Divisione polizia anticrimine della questura di Roma sta eseguendo un decreto di confisca diemesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale Sezione Misure di ...

