Ciclismo | Ganna vince la crono inaugurale al Tour di Provenza

Advertising

RassegnaZampa : #Ciclismo Ganna show: a quasi 53 orari di media domina il prologo del #TourDeLaProvence - Duck170 : RT @ACCPI1946: Filippo #Ganna si aggiudica il cronoprologo del #TourdelaProvence ?? #ciclismo #ciclismoitaliano #accpi #TDLP2022 ?? @INEOSGr… - infoitsport : Ciclismo, Ganna fa il bis a crono al Tour de la Provence - infoitsport : Ciclismo, Filippo Ganna: 'Tornare in Provenza e vincere di nuovo è davvero bello' - infoitsport : Ciclismo, Tour de La Provence - Filippo Ganna prende già il volo: vince il prologo a Berre-l'Étang a 52180 km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Ganna

Ancora Pippo, ancora a cronometro: l'iridato di specialità, già a segno contro il tempo domenica scorsa a Besseges, si ripete in Francia, vincendo il prologo del Tour di Provenza. Viaggiando a 52 di media ..., già vincitore della cronometro finale dell'Etoile de Bessèges di domenica, ha preso la maglia nera di leader della corsa. .Ancora Pippo Ganna, ancora a cronometro: l’iridato di specialità, già a segno contro il tempo domenica scorsa a Besseges, si ripete in Francia, vincendo il prologo del Tour di Provenza. Viaggiando a ...La famosa località balneare a grande vocazione turistica eccelle non solo per l’ospitalità ma anche per la passione per lo sport e, in particolare per il ciclismo. A Meda nella lombarda Brianza la ...