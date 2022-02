Brindisi, il sindaco Rossi si oppone all’impianto di gas di Costa Morena Il primo cittadino ha postato un video sui social (Di venerdì 11 febbraio 2022) «La decisione del ministero della Transizione ecologica di autorizzare l’impianto gnl Edison a Costa Morena est, previa intesa Stato-Regione, non è accettabile nel metodo e nel merito». Così il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, che affida ai social il suo pensiero sulle intenzioni del governo Draghi. «Vengono superati i pareri negativi del Comune, espresso attraverso la delibera di giunta comunale, della Provincia mediante decreto del presidente e del Consiglio superiore dei lavori pubblici- commenta il primo cittadino-. Un metodo che mortifica la volontà degli enti locali e il parere del Csllpp e che impone ai nostri territori la localizzazione dell’impianto. Lo stesso governo che si è ben guardato dall’inserire nel Just transition fund le ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 11 febbraio 2022) «La decisione del ministero della Transizione ecologica di autorizzare l’impianto gnl Edison aest, previa intesa Stato-Regione, non è accettabile nel metodo e nel merito». Così ildi, Riccardo, che affida aiil suo pensiero sulle intenzioni del governo Draghi. «Vengono superati i pareri negativi del Comune, espresso attraverso la delibera di giunta comunale, della Provincia mediante decreto del presidente e del Consiglio superiore dei lavori pubblici- commenta il-. Un metodo che mortifica la volontà degli enti locali e il parere del Csllpp e che impone ai nostri territori la localizzazione dell’impianto. Lo stesso governo che si è ben guardato dall’inserire nel Just transition fund le ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Bari Brindisi, esplode la guerra del gas: il sindaco fa ricorso contro il deposito di ... - brindisilibera : New post (Antico rito della Consegna delle chiavi del sindaco di Mesagne) has been published on Brindisi Libera -… - brindisilibera : New post (Antico rito della Consegna delle chiavi del sindaco di Mesagne) has been published on Brindisi Libera -… - brindisilibera : New post (BRINDISI.Concerto di Baglioni al freddo. Le scuse del sindaco) has been published on Brindisi Libera -… - brindisilibera : New post (BRINDISI.Concerto di Baglioni al freddo. Le scuse del sindaco) has been published on Brindisi Libera -… -