Biathlon | il palmares di Dorothea Wierer | Coppe del Mondo | Mondiali e ora il bronzo olimpico!

(Di venerdì 11 febbraio 2022)oggi ha vinto per la prima volta una medaglia individuale alle Olimpiadi: l’azzurra allunga così la sua serie di successi, affiancando ildell’odierna 7.5 km sprint ai due conquistati nella staffetta mista sia a Sochi 2014 che a PyeongChang 2018. In carriera l’azzurra finora ha vinto duedelgenerali ed altre quattro di specialità, oltre ai tre ori iridati del 2019 e del 2020 (nove le medaglie iridate complessive). L’azzurra inoltre vanta tre ori ed un argento aijunior e tredici vittorie in competizioni individuali in Coppa del, a cui vanno sommati cinque successi in staffetta.DIOLIMPIADI 3 bronzi (Sprint 2022, Staffetta mista nel 2014 e ...