Biathlon | Dorothea Wierer è bronzo nella sprint a Pechino 2022 VIDEO | riviviamo la gara dell’azzurra

Dorothea Wierer conquista la medaglia di bronzo nella 7,5 km sprint di Biathlon alle Olimpiadi di Pechino 2022, preceduta dalla nuova campionessa olimpica, la norvegese Marte Roeiseland, e dalla svedese Elvira Oeberg (argento). L'azzurra ha meritato di salire sul podio, protagonista di una doppia sessione al tiro praticamente perfetta, 10 bersagli su 10; è probabilmente la miglior prestazione della sua carriera ai poligoni che le permette di conquistare il terzo podio ai Giochi Olimpici Invernali dopo i due bronzi vinti con la staffetta mista a Sochi nel 2014 e a Pyeong Chang nel 2018. Ottima prestazione anche sugli sci, non solo nel tiro, soprattutto nella parte finale, dove è apparsa nettamente in ripresa dopo un inizio in cui ha ...

