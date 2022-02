Anziana avverte i carabinieri | sventata truffa del ‘finto pacco’ | fermate due persone

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCusano Mutri –a Cusano Mutri l’ennesimaai danni di anziani. Questa volta il collaudato meccanismo si è inceppato sia per la reazione della vittima, sia per la incisiva campagna di prevenzione che già da qualche tempo viene svolta a tappeto daianche mediante volantini. E così quando a casa di un’donna è giunta la solita telefonata con la quale ignoti preannunciavano la consegna di un pacco alla quale sarebbe dovuto corrispondere il pagamento di 2.500 euro, la vittima designata ha prontamente allertato la stazione deidi Cerreto Sannita. I militari, agendo in borghese e con l’ausilio di un vigile urbano, hanno fatto scattare la trappola presidiando l’abitazione delladonna. Operazione riuscita ...

