Adam Driver sarà Enzo Ferrari nel film sul genio di Maranello (Di venerdì 11 febbraio 2022) Enzo Ferrari, una vita da film. Dopo l'accordo tra il regista Michael Mann e la Stx Entertainment per la distribuzione, il lungometraggio sulla storia del genio di Maranello è cosa certa. Il fondatore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022), una vita da. Dopo l'accordo tra il regista Michael Mann e la Stx Entertainment per la distribuzione, il lungometraggio sulla storia deldiè cosa certa. Il fondatore ...

