Verona | Pandur | “Intervento alla spalla riuscito | a breve inizierà programma riabilitativo”

Advertising

HofficialNews : Nota Ufficiale Hellas #Verona: il portiere croato classe 2000, Ivor #Pandur, è stato sottoposto ad intervento chiru… - Fantacalcio : Verona, operazione alla spalla per Pandur: stagione finita? - TuttoFanta : ??#VERONA: Il trauma contusivo alla spalla riportato da #Pandur prima della gara contro la Juventus ha costretto il… - HellasLive : #HellasVerona, stagione finita per #Pandur? Se la prognosi sarà confermata (3/4 mesi) il portiere gialloblù torne… - CalciohellasIt : Hellas Verona, il portiere Pandur operato alla spalla: “Primo passo fatto, ora ci riprendiamo” (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Pandur

...formazioni(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone Ballottaggi: Ilic 55% - Tameze 45% Indisponibili: Dawidowicz,, ......last - minute(trauma contusivo alla spalla destra), Faraoni (trauma distrattivo alla coscia destra) e Caprari (distorsione alla caviglia sinistra). Il tabellino JUVENTUS - HELLAS2 - 0 ...... Hellas Verona FC rende noto che nella giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio, il calciatore Ivor Pandur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione della rottura del tendine del ...Tegola per il Verona: si è infortunato Ivor Pandur. Un problema non di poco conto per il giovane portiere degli scaligeri, secondo di Montipò, costretto addirittura ad un intervento chirurgico per la ...