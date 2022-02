Vaccino covid, Salvini: “Meschino attaccarmi per una bambina di 9 anni” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Vaccino anti covid ai bimbi? “Se non ci sono sintomi o altre patologie pregresse, non si capisce perché farlo, attaccare Salvini per una bimba di nove anni mi pare Meschino”. Lo dice Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta in onda stasera, con riferimento alla vaccinazione dei più piccoli. “Sui bambini non giochiamo”, dice il leader della Lega. “Aspetto il tampone di domenica, per riabbracciare i miei figli e i miei genitori”, spiega poi il leader della Lega riferendosi ai dieci giorni di quarantena dopo la positività al virus, rilevata il 3 febbraio scorso, che scadranno il 13 febbraio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) –antiai bimbi? “Se non ci sono sintomi o altre patologie pregresse, non si capisce perché farlo, attaccareper una bimba di novemi pare”. Lo dice Matteo, ospite di Porta a Porta in onda stasera, con riferimento alla vaccinazione dei più piccoli. “Sui bambini non giochiamo”, dice il leader della Lega. “Aspetto il tampone di domenica, per riabbracciare i miei figli e i miei genitori”, spiega poi il leader della Lega riferendosi ai dieci giorni di quarantena dopo la positività al virus, rilevata il 3 febbraio scorso, che scadranno il 13 febbraio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : @g_bertoncello Il long covid nei ragazzi non si sa nemmeno se esista o se il vaccino lo neutralizzi ?? In compenso e… - Adnkronos : Vaccino #covid e reazioni avverse, #Aifa: in un anno 118mila segnalazioni. - Agenzia_Ansa : L'Aifa: 'Il vaccino in gravidanza è sicuro, molti rischi dal SarsCov2'. Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccin… - Nalu_2017 : RT @spoilair1: ???? Didier Raoult si allinea con altri studiosi sul problema degli 'anticorpi facilitatori' che in seguito al #vaccino facili… - CeoBru : RT @RegistrazioniR: Lunedì 21 febbraio discussione generale sul dl Covid in cui viene previsto l’obbligo di green pass (vaccino o guarigion… -