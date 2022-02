Uomini e Donne: Matteo bacia Denise, ma lei torna da Armando (ANTICIPAZIONI) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le ANTICIPAZIONI di Uomini e Donne, relative alla registrazione di mercoledì 9 febbraio, riportano una serie di news inaspettate per il trono di Matteo Ranieri: dopo il bacio con Denise, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di metterlo in guardia su lei e Armando Incarnato. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Uomini e Donne, Matteo... Leggi su donnapop (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ledi, relative alla registrazione di mercoledì 9 febbraio, riportano una serie di news inaspettate per il trono diRanieri: dopo il bacio con, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di metterlo in guardia su lei eIncarnato. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche:...

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - zaiapresidente : ?? Sono soddisfatto che in Consiglio Regionale del Veneto si sia approvata all'unanimità la legge per favorire pari… - twittopoco : @FartFromAmerika Le donne hanno sempre criticato il corpo e l'abbigliamento delle altre donne (e anche degli uomini). - daniela_masi : RT @lauraboldrini: Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di indos… -