Sulle cure domiciliari aveva ragione Speranza e torto il Tar

(Di giovedì 10 febbraio 2022) No, il ministro della Salute Robertonon ha “impedito ai medici di curare i malati”, come titolava in prima pagina la Verità dopo la bocciatura da parte del Tar delle linee guidaterapieper i pazienti Covid. Quella circolare del ministero della Salute, come scrivevamo sul Foglio del 19 gennaio, non limitava in alcun modo la libertà prescrittiva dei medici. A stabilirlo ora è la sentenza del Consiglio di Stato che ribalta la pronuncia del Tar Lazio e chiude definitivamente una storia giudiziaria nata quasi un anno fa. Tutto iniziò con un’ordinanza del Tar Lazio che, nel marzo 2021, sospese la nota dell’Aifa con le indicazioni per la cura domiciliare dei pazienti Covid. Nel successivo mese di aprile questa ordinanza venne bocciata dal Consiglio di Stato che accolse il ricorso di Aifa e ...