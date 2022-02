“Striscia la Notizia”, Silvia Toffanin debutta al fianco di Ezio Greggio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da lunedì 21 febbraio dietro al bancone di “Striscia la Notizia” (Canale 5, ore 20.35) arriva una conduttrice d’eccEzione: Silvia Toffanin. La padrona di casa di “Verissimo” si presta al gioco, in una veste inedita e divertente, per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco il recordman indiscusso del tg satirico, Ezio Greggio, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzo Iacchetti. La coppia Greggio-Toffanin resterà al timone per l’intera settimana, per poi passare il testimone, lunedì 28 febbraio, a Francesca Manzini e Gerry Scotti. Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da lunedì 21 febbraio dietro al bancone di “la” (Canale 5, ore 20.35) arriva una conduttrice d’eccne:. La padrona di casa di “Verissimo” si presta al gioco, in una veste inedita e divertente, per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci. Al suoil recordman indiscusso del tg satirico,, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzo Iacchetti. La coppiaresterà al timone per l’intera settimana, per poi passare il testimone, lunedì 28 febbraio, a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - Dilutedd1 : RT @dokinsfw: THIS IS FOR MY ITALIAN MOOTS SORRY BUT OMFG i only just noticed .. ho filmato l'ultimo video con la tv accesa per sbaglio su… - Saraghina3 : @marieta99044909 Da sempre. Intrallazzatore ispirato da Striscia la notizia - WYH530 : Sulla striscia di notizie di @radiodeejay TV passa la notizia di #Abdelslam #13novembre, ma nessuna traccia di… - solospettacolo : Silvia Toffanin debutta con Greggio a Striscia la notizia -