South Park | debutta stasera su Comedy Central la 25esima stagione

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Dagiovedì 10 febbraio alle 23.00 su(canale 129 Sky e in streaming su NOW) andrà in onda in prima tv assoluta la 25adel famoso franchise. Per ben 25 primavere il celebre show ha incantato più generazioni di fan con il suo modo stravagante, divertente e sovversivo di raccontare il mondo e, anche in questa inedita, promette di continuare a far ridere. Ovviamente, con il solito cinismo che la contraddistingue., la nuovaapproda suNel primo episodio, intitolato Pigiama Day, il preside della scuola elementare vieta a tutti gli alunni di indossare il pigiama nel giorno più importante dell’anno. ...

E' incredibile pensare che siano passati 25 anni dalla prima messa in onda di South Park, la serie animata che ha fatto divertire in modo sovversivo generazioni di fan.