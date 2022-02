Short track | Italia in batteria con la Cina nella semifinale della staffetta maschile | pericolo squalifiche

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L’appuntamento è a domani alle 13.04ne. Il Capital Indoor Stadium di Pechino () sarà teatro di nuove sfide tra gli atleti dello. I pattini veloci regaleranno ancora dello spettacolo e l’vorrà rispondere presente. Tra le prove previste dal programma ci saranno le semifinaliche inizieranno all’orario precedentemente indicato. La formazione nostrana dovrà affrontarepropria heat Canada,e Giappone. Non sarà assolutamente semplice per gli azzurri che soprattutto da canadesi e cinesi avranno molto da temere. Il quartetto guidato dalla classe e spregiudicatezza di Pietro Sighel vorrà sorprendere, ma dovrà badare alla forza dei propri avversari e ancor di più ...

Dopo l'argento nei 3000m torna in pista nelloFrancesca LOLLOBRIGIDA per i 5000m. Alle 14.30 sarà l'Italia dello slittino a squadre miste sarà rappresentata da FELDERer, VOETTER E RIEDER -...In questo giorno verrano disputati sette eventi su neve e ghiaccio: snowboard, sci alpino, sci di fondo, speed skating, biathlon,, skeleton. Vi riportiamo il calendario completo e il ...Fino ad adesso sono 8 le medaglie vinte dagli azzurri a Pechino 2022: - le 2 medaglie d'oro sono state vinte da Arianna Fontana (short track 500 metri donne) e dal duo Stefania Constantini e Amos ...In caso di medaglia nei 1000 metri short track di venerdì, infatti, la pattinatrice azzurra diventerebbe l'atleta più medagliata di sempre in Italia con 11 podi, sorpassando l'ex fondista Stefania ...