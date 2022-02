Serie A, domani riunione informale tra i club per la questione statuto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, domani i club di Serie A si riuniranno in via informale per discutere del tema relativo alle modifiche dello statuto, modifiche richieste dal presidente della Figc Gabriele Gravina. I club hanno tempo fino al 15 febbraio per adeguare il proprio statuto, altrimenti la Lega Serie A sarà commissariata. Lo stesso Calcio e Finanza scrive che la Figc ha già pre-convocato un consiglio per il 16 febbraio, probabilmente proprio per discutere del commissariamento della Lega Serie A. Il vertice di domani tra i club sarà propedeutico alla prossima assemblea per eleggere il nuovo presidente, che dovrebbe essere convocata per martedì. L’ultima, tenutasi questo lunedì, si è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza,diA si riuniranno in viaper discutere del tema relativo alle modifiche dello, modifiche richieste dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Ihanno tempo fino al 15 febbraio per adeguare il proprio, altrimenti la LegaA sarà commissariata. Lo stesso Calcio e Finanza scrive che la Figc ha già pre-convocato un consiglio per il 16 febbraio, probabilmente proprio per discutere del commissariamento della LegaA. Il vertice ditra isarà propedeutico alla prossima assemblea per eleggere il nuovo presidente, che dovrebbe essere convocata per martedì. L’ultima, tenutasi questo lunedì, si è ...

