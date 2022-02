SBK | Petrucci | Wild card nel Mondiale? Ne sarei felice - News

Advertising

Swinxy : Buena pinta el MotoAmerica SBK 2022 Fresh n Lean Yamaha - Jake GAGNE & Cameron PETERSEN M4 Ecstar Suzuki - Richie… - infoitsport : SBK, ESCLUSIVA - Portimao: la prima foto di Danilo Petrucci sulla Ducati V4 - infoitsport : SBK, Petrucci: ecco perché ho scelto la Ducati e l’America - infoitsport : SBK, Petrucci: Dopo Valencia non avrei pensato di rimettermi la tuta - infoitsport : SBK, Danilo Petrucci: “Sto ritrovando la gioia di correre in moto” -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Petrucci

... ha dettoal sito ufficiale del WorldSBK. "Sarei felice di correre nel campionato iridato per alcune gare" . "Non ho mai corso nel WorldSBK - ha proseguito il ternano, fresco di ...Può essere questa una estrema sintesi della due giorni di test di Danilo, che anche oggi ... "Le difficoltà di Baz negli Usa e i podi inmi hanno stupito" Cosa chiederesti a Dall'Igna dopo ...I 100 giri completati nella due giorni di test svolta a Portimao sono serviti a Danilo Petrucci per riprendere la confidenza con l’asfalto in vista del suo prossimo impegno nel MotoAmerica.Danilo Petrucci è senza dubbio uno dei piloti più attesi in questi ... “Le difficoltà di Baz negli Usa e i podi in SBK mi hanno stupito”. (Motosprint.it) Con i test che scatteranno domani a Portimao, ...