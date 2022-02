"Ratzingeriani, sovranisti e... Ecco chi si trova nell'inferno di Papa Francesco": la bordata di Diego Fusaro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Continuano a far riflettere e a far discutere le parole di Papa Francesco a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio dove è stato ospite in collegamento, su Rai 3, nella puntata dell'ultima domenica. Un colpaccio sensazionale, per Fabio Fazio. Una lunga intervista, molto umana, appassionante, da qualcuno criticata, che in ogni caso ha scritto un piccolo pezzetto di storia televisiva. E tra i vari temi, anche l'idea di inferno, su cui Bergoglio si è speso su precisa domanda del conduttore. E sulla visione espressa dal Pontefice, Ecco che ha qualcosa da ridire Diego Fusaro, il quale commenta, tranchant, su Twitter: "nell'inferno come se lo figura Bergoglio, vi sono solo sovranisti, populisti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Continuano a far riflettere e a far discutere le parole dia Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio dove è stato ospite in collegamento, su Rai 3,a puntata dell'ultima domenica. Un colpaccio sensazionale, per Fabio Fazio. Una lunga intervista, molto umana, appassionante, da qualcuno criticata, che in ogni caso ha scritto un piccolo pezzetto di storia televisiva. E tra i vari temi, anche l'idea di, su cui Bergoglio si è speso su precisa domanda del conduttore. E sulla visione espressa dal Pontefice,che ha qualcosa da ridire, il quale commenta, tranchant, su Twitter: "come se lo figura Bergoglio, vi sono solo, populisti e ...

Advertising

IvanoKaramazov : RT @DiegoFusaro: Nell'inferno come se lo figura Bergoglio, vi sono solo sovranisti, populisti e ratzingeriani. - carmenvanetti1 : RT @DiegoFusaro: Nell'inferno come se lo figura Bergoglio, vi sono solo sovranisti, populisti e ratzingeriani. - BolettiMassimo : RT @DiegoFusaro: Nell'inferno come se lo figura Bergoglio, vi sono solo sovranisti, populisti e ratzingeriani. - GerardinaPanta1 : RT @DiegoFusaro: Nell'inferno come se lo figura Bergoglio, vi sono solo sovranisti, populisti e ratzingeriani. - fabrizi82020229 : RT @DiegoFusaro: Nell'inferno come se lo figura Bergoglio, vi sono solo sovranisti, populisti e ratzingeriani. -

Ultime Notizie dalla rete : Ratzingeriani sovranisti Marcello Pera "nemico di Papa Francesco", la vergogna della sinistra: a cosa si sono ridotti per farlo fuori Liberoquotidiano.it