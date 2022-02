Perché oggi l' Italia non può fare a meno di Draghi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La politicana la cui litigiosità è testificata dai continui cambi di governo, deve fronteggiare tanti problemi: la lotta al virus ma anche debito pubblico, inflazione, spread, lavoro, patto di stabilità e tapering. In una situazione così grave sarebbe necessario e logico che quel che resta della democrazia rappresentativa, cioè i partiti, si accordassero per risolvere questi importanti problemi. Purtroppo la democraziana è prigioniera di una oligarchia politica occupata più a catturare il consenso degli elettori con continue promesse per la più parte a debito che ad affrontare i gravi problemi che assillano il Paese da ormai troppi anni. E così, in questa grave crisi, purtroppo non percepita come tale da questa politica, anziché sostenere l’unica personalità che nella lotta al Covid e in economia ha ereditato da Giuseppe Conte quello che ...