Pd vs Mastella, che scontro sulla Diga: “Cabina di regia? Resterà un sogno del sindaco, come il grande centro” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiredazione politica sulla Diga di Campolattaro si consuma un nuovo scontro tra Clemente Mastella e il Partito Democratico. Dato che non deve sorprendere: nell’ambito del Pnrr, infatti, la messa in esercizio dell’invaso che insiste sul fiume Tammaro rappresenta il più importante progetto di interesse per il Sannio. Il sindaco di Benevento ne ha discusso alcuni giorni fa con Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta campana e braccio destro del governatore De Luca. “Ci sarà una Cabina di regia della quale faranno parte anche il sindaco di Benevento, il Presidente della Provincia e il sindaco di un Comune dell’area del Tammaro oltre a rappresentanti della Regione” – ha spiegato Mastella a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiredazione politicadi Campolattaro si consuma un nuovotra Clementee il Partito Democratico. Dato che non deve sorprendere: nell’ambito del Pnrr, infatti, la messa in esercizio dell’invaso che insiste sul fiume Tammaro rappresenta il più importante progetto di interesse per il Sannio. Ildi Benevento ne ha discusso alcuni giorni fa con Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta campana e braccio destro del governatore De Luca. “Ci sarà unadidella quale faranno parte anche ildi Benevento, il Presidente della Provincia e ildi un Comune dell’area del Tammaro oltre a rappresentanti della Regione” – ha spiegatoa ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pd vs #Mastella, che scontro sulla #Diga: 'Cabina di regia? Resterà un sogno del sindaco, come il grande centro… - GustavoMichele6 : Sta prendendo corpo una formazione vincente di grandi statisti: Berlusconi, Di Maio, Mastella, Renzi e tutti coloro… - FabioBario : @SkyTG24 Ma no dai…. Pure la Raffai? E che cazzo, ma quelli “ simpatici”, tipo mastella renzi sgarbi, formigoni, n… - Agato26251952 : @vigor_in @MaleficoRojo Ma influenza de che? Non se lo caga più nessuno ed è riuscito a far cadere un governo grazi… - MaxCi65 : La battaglia contro la magistratura è stata perduta quando abbiamo abrogato le immunità parlamentari che esistono i… -