Paolo Bonolis, brutte notizie da Mediaset: la tragica decisione improvvisa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il ritorno di Paolo Bonolis su Canale 5 ha segnato l'inizio del 2022 di Canale 5, con il popolarissimo conduttore di nuovo al timone dell'appuntamento quotidiano di Avanti un altro, in onda ogni pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset, così come l'appuntamento in prima serata. Se la versione classica del quiz show si è confermata un successo di pubblico, il programma condotto da Bonolis ha avuto maggiori difficoltà in prima serata, al punto da spingere la rete a mettere in stand by questa edizione. Al posto di Avanti un altro un film di Checco Zalone Degli otto appuntamenti previsti, ne sono andati in onda quattro e da questa settimana Canale 5 ha cambiato i palinsesti programmando i film di Checco Zalone. Una scelta che deriva da risultati di ascolti evidentemente bassi rispetto agli standard garantiti da ...

