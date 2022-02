Ospedale Cardarelli, i medici Anaao: Ci chiamano eroi e poi non applicano il contratto (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Noi stamattina presentiamo un dossier su 4 punti: futuro dell’azienda, rispetto delle norme contrattuali – i medici sono stati esaltati e l’amministrazione non ci applica il contratto -, assunzioni, pazienti no Covid che hanno maturato patologie e per i quali noi chiediamo, ora che sta finendo la pandemia, il ripristino di posti letto dedicati”. Così Franco Verde, coordinatore Anaao provinciale di Napoli, illustra la situazione dell’Ospedale Cardarelli a margine di una conferenza indetta dal sindacato. Alla chiusura temporanea del pronto soccorso del nosocomio napoletano si è arrivati “per errori gravi commessi dalla Regione Campania sugli altri ospedali cittadini che sono stati chiusi, l’Ospedale del Mare è un fallimento. In più manca una rete territoriale adeguata. Al ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Noi stamattina presentiamo un dossier su 4 punti: futuro dell’azienda, rispetto delle norme contrattuali – isono stati esaltati e l’amministrazione non ci applica il-, assunzioni, pazienti no Covid che hanno maturato patologie e per i quali noi chiediamo, ora che sta finendo la pandemia, il ripristino di posti letto dedicati”. Così Franco Verde, coordinatoreprovinciale di Napoli, illustra la situazione dell’a margine di una conferenza indetta dal sindacato. Alla chiusura temporanea del pronto soccorso del nosocomio napoletano si è arrivati “per errori gravi commessi dalla Regione Campania sugli altri ospedali cittadini che sono stati chiusi, l’del Mare è un fallimento. In più manca una rete territoriale adeguata. Al ...

Advertising

napolicittametr : Metronapoli - Sanità: all'Ospedale Cardarelli di Napoli in 1 mese 6 trapianti fegato - Deku_wh0 : Stasera riso in bianco, roba che ospedale Cardarelli levati proprio - T7TorreSette : #Napoli - Ospedale Cardarelli, il Covid non ferma i trapianti: 6 interventi in un mese ?? - VesuvioLive : L’ospedale Cardarelli chiude il Pronto Soccorso: troppi ricoveri ma è un blocco temporaneo - anteprima24 : ** Ospedale 'Cardarelli' dopo lo stop al pronto soccorso: 'Riapriamo nelle prossime ore' ** -