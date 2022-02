Oroscopo Paolo Fox di Venerdì 11 Febbraio 2022 | Vergine stressata

Leggi su zon

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L’diFox per oggi,11Ariete Queste giornate per l’Ariete sono particolari, mettiamo in guardia tutti coloro che hanno un problema d’amore perché questo fine settimana per vari motivi riporta in auge le differenze di un rapporto. Magari voi amate tanto una persona ma qualche baruffa può nascere; non è che questo sia un periodo critico a livelli esagerati però sapete che quando c’è qualcosa che non va non passato sopra alle cose e fate notare al partner tutto quello che non funziona! Toro Il segno del Toro deve cercare solidità in amore; se c’è già una bella storia questa è unche porta lontano. Resta sempre questa lieve problematica dei soldi, soprattutto se ci sono state molte spese per la casa e ristrutturazioni, qualche blocco insomma. ...