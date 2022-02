Nedved: «Il messaggio della proprietà, con il mercato, è stato molto chiaro. La squadra è cambiata» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ai microfoni di Mediaset, poco prima del match di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo, il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved. Con il mercato che avete fatto le ambizioni sono sempre le stesse? «Le ambizioni sono sempre le stesse, la proprietà ci ha dato indicazioni ben precise, a questo punto della stagione siamo quasi lì dove volevamo essere, in Coppa Italia. Volevamo essere più avanti in campionato, dove siamo in ritardo e anche grosso». L’anno prossimo stesso tridente? «Vediamo, abbiamo diverse scadenze di contratto. Il tridente è piaciuto tanto anche a noi, se dovessero tenere questa forza nella corsa sempre sarebbe difficile togliergli la maglia da titolare, ma non sarà facile, il mister penso abbia in testa cambiamenti nella squadra e di impostazione». «Zakaria? Può ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ai microfoni di Mediaset, poco prima del match di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo, il vice presidenteJuventus, Pavel. Con ilche avete fatto le ambizioni sono sempre le stesse? «Le ambizioni sono sempre le stesse, laci ha dato indicazioni ben precise, a questo puntostagione siamo quasi lì dove volevamo essere, in Coppa Italia. Volevamo essere più avanti in campionato, dove siamo in ritardo e anche grosso». L’anno prossimo stesso tridente? «Vediamo, abbiamo diverse scadenze di contratto. Il tridente è piaciuto tanto anche a noi, se dovessero tenere questa forza nella corsa sempre sarebbe difficile togliergli la maglia da titolare, ma non sarà facile, il mister penso abbia in testa cambiamenti nellae di impostazione». «Zakaria? Può ...

