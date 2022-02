Advertising

Agenzia_Ansa : È morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull'… - MediasetTgcom24 : Luc Montagnier è morto, la conferma dalla Francia - fanpage : Dopo diverse notizie discordanti, è arrivata la conferma: è morto #LucMontagnier, Premio Nobel per la Medicina - Sylgua : RT @Corriere: Morto Luc Montagnier, il Nobel paladino dei «no vax» - misiagentiles : RT @Corriere: Morto Luc Montagnier, il Nobel paladino dei «no vax» -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Luc

AGI - È stata confermata la morte dello scienziato franceseMontagnier, Premio Nobel per la Medicina nel 2008 per i suoi studi sull'Aids. La notizia era stata diffusa ieri dal solo France Soir ed è stata rilanciata oggi da altri media transalpini in ...Il quotidiano conferma il decesso, lo scienziato aveva 89 anni E'il professorMontagnier. Lo annuncia il quotidiano francese Liberation, confermando le voci circolate già ieri sul decesso dell'89enne premio Nobel. La notizia della morte del biologo e ...Dopo l'annuncio misterioso di ieri del sito francese France Soir, al quale non aveva fatto seguito nessun'altra comunicazione, anche il professor Didier Raoult ha annunciato la morte del virologo Luc ...E’ morto il professor Luc Montagnier. Lo annuncia il quotidiano francese Liberation, confermando le voci circolate già ieri sul decesso dell’89enne premio Nobel. La notizia della morte del biologo e ...