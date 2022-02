Montagnier è morto “ma non lo vogliono dire”? 24 ore di voci senza annunci né smentite. Per Paragone è vero (Di giovedì 10 febbraio 2022) Continua il mistero del presunto decesso di Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008. Dopo 24 ore dall’annuncio della testata Francesoir, seguita ieri sera in Italia dal canale Byoblu e dal senatore Paragone, che fu accanto a lui a Milano poche settimane fa nella manifestazione contraria ai vaccini. Nessuna parola da parte dei familiari, assenti o non raggiungibili, così come lo stesso ospedale dove sarebbe stato ricoverato che non conferma ne smentisce per questione di privacy. Silenzio assordante da parte della grande stampa francese, per un presunto decesso nella capitale del Paese che non dovrebbe passare inosservato, contrariamente a quanto accade in Italia ponendo un grande punto di domanda a parte poche eccezioni. Una situazione di totale incertezza che ha scatenato una serie di teorie del complotto anche tra i ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Continua il mistero del presunto decesso di Luc, premio Nobel per la medicina nel 2008. Dopo 24 ore dall’o della testata Francesoir, seguita ieri sera in Italia dal canale Byoblu e dal senatore, che fu accanto a lui a Milano poche settimane fa nella manifestazione contraria ai vaccini. Nessuna parola da parte dei familiari, assenti o non raggiungibili, così come lo stesso ospedale dove sarebbe stato ricoverato che non conferma ne smentisce per questione di privacy. Silenzio assordante da parte della grande stampa francese, per un presunto decesso nella capitale del Paese che non dovrebbe passare inosservato, contrariamente a quanto accade in Italia ponendo un grande punto di domanda a parte poche eccezioni. Una situazione di totale incertezza che ha scatenato una serie di teorie del complotto anche tra i ...

