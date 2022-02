Maturità 2022: restano orale e due scritti, ma triennio e prove hanno stesso punteggio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Novità nella nuova versione dell’ordinanza sull’esame di Stato: resta l’impianto con le due prove scritte e il colloquio orale, ma vengono attribuiti 50 punti per il triennio finale e 50 per le prove. Nella prima versione si parlava di 40 punti per il triennio e di 60 per le prove. La decisione di modificare sarebbe arrivata dopo l'incontro di martedì del ministro Bianchi con le Consulte studentesche. Inoltre, la seconda prova sarà predisposta a livello di istituto Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 febbraio 2022) Novità nella nuova versione dell’ordinanza sull’esame di Stato: resta l’impianto con le duescritte e il colloquio, ma vengono attribuiti 50 punti per ilfinale e 50 per le. Nella prima versione si parlava di 40 punti per ile di 60 per le. La decisione di modificare sarebbe arrivata dopo l'incontro di martedì del ministro Bianchi con le Consulte studentesche. Inoltre, la seconda prova sarà predisposta a livello di istituto

