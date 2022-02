Malore improvviso per Paolo Veraldi il 57enne membro della storica famiglia della torrefazione del caffè

Advertising

pacopelucax : RT @malore_2021: ??09/02/22:MORIRE A 41 ANNI PER UN MALORE ?? IMPROVVISO. #ILVACCINOUCCIDE - Gio53272615 : RT @ImolaOggi: Dramma a Biella, Alessio Zampieri muore a 31 anni Malore improvviso. - eleaugusta : RT @Bluefidel47: Ci dobbiamo abituate a queste notizie ' Malore improvviso' - AlessandraZadro : RT @Bluefidel47: Ci dobbiamo abituate a queste notizie ' Malore improvviso' - LuceeNatalina : RT @malore_2021: ??09/02/22:MORIRE A 31 ANNI PER UN MALORE ?? IMPROVVISO #ILVACCINOUCCIDE -

Ultime Notizie dalla rete : Malore improvviso

CasertaNews

Ieri pomeriggio, si è stretto attorno ai familiari di Nereo Mancini, il giovane infermiere del Vietri di Larino, deceduto al volante della sua auto, l'altra mattina, per une inaspettato, mentre si recava al lavoro. Tanta gente alla chiesa di Cupone, dove si sono tenute le esequie funebri e dove è stata ricordata la figura di un ragazzo amato e ...Credits photo: @AMC La scorsa estate, Bob Odenkirk ha avuto unmentre girava Better Call Saul 6 , ultima stagione della serie prequel di Breaking Bad . L'... quando all'sono caduto. ...Ha avuto un malore improvviso, ma i medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarla. La terribile vicenda ha scosso l’intera comunità. Per la famiglia doveva essere un momento di gioia, ...Un uomo di 66 anni, autista di una cooperativa di trasporto che aveva appena consegnato della merce al supermercato, è morto improvvisamente a 66 anni, stroncato da un malore improvviso ...