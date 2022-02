Loredana Lecciso snobba Ilary Blasi | “no” secco da parte della compagna di Al Bano

(Di giovedì 10 febbraio 2022)in maniera del tutto inaspettata decide dire: arriva il “no”dadi Alè una delle conduttrici maggiormente amate in Italia, soprattutto sulle reti Mediaset dove ha presenziato per diverse trasmissioni di successo. Si ricordano infatti le conduzioni del Grande Fratello e non solo, senza dimenticare il sempre verde Isola dei Famosi. Ecco quindi che la moglie di Francesco Totti riesce a tener alta l’attenzione su di sé. Ora arriva però una nota stonata, dadi un altro volto noto delle reti Mediaset, si tratta di. ...

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Lecciso

E se da una parte Carolina Morace ha accettato di partecipare, dall'altra è arrivato il no di. EDIT: a distanza di un paio d'ore dalla notizia, la donna ha smentito il suo ...La compagna di Albano Carrisi è stata invitata a partecipare al reality show per la seconda volta: ecco la sua risposta Ritornano i rumors sulla possibile partecipazione dia L'isola dei famosi. Dopo aver preso parte al reality nel 2010, la compagna di Al Bano potrebbe partecipare ancora. La redazione, infatti, l'ha contattata per ritornare in gara ...Loredana Lecciso in maniera del tutto inaspettata decide di snobbare Ilary Blasi: arriva il “no” secco da parte della compagna di Albano. Ilary Blasi è una delle conduttrici maggiormente amate in ...Nelle ultime ore, un nome molto discusso è quello di Loredana Lecciso. Per quanto riguarda la figlia, Loredana Lecciso non si è di certo trattenuta (Ck12 Giornale) Questo dietrofront rischia adesso di ...