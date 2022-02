Liverpool, Mané attirato dalle sirene spagnole (Di giovedì 10 febbraio 2022) Come riporta il sito Goal, l'attaccante del Liverpool e della nazionale senegalese Sadio Mane, 29 anni, sarebbe disposto a lasciare il club... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Come riporta il sito Goal, l'attaccante dele della nazionale senegalese Sadio Mane, 29 anni, sarebbe disposto a lasciare il club...

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Mané Liverpool - Leicester, Premier League: probabili formazioni, pronostici Liverpool che da quell'inatteso passo falso ha sempre vinto, ad eccezione del 2 - 2 con il Chelsea ...ha passato indenne un gennaio che si preannunciava complicato per via delle assenze di Salah e Mané,...

Mané cuore d'oro: paga le cure ad un ragazzo investito in moto Sadio Mané è da sempre un ragazzo dalla grande sensibilità e sempre generoso nei confronti del proprio popolo. Finito in ospedale per la botta alla testa contro Capo Verde, la stella del Liverpool ha ...

