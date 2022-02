La proposta di Giorgio Gori | ' Lavoriamo a una coalizione riformista per avere Draghi premier anche dopo il 2023'

(Di giovedì 10 febbraio 2022), sindaco di Bergamo, in una intervista con Repubblica fa un ragionamento secondo cui il Pd dovrà essere il battistrada di una'tra i riformisti, dai socialisti ai liberali, ...

Con 421 voti a favore, la Camera dei Deputati ha approvato poche ore fa ladi legge contenente disposizioni in materia di tutela, sviluppo e competitività dell'... il NobelParisi e il ...Gori, sindaco di Bergamo, in una intervista con Repubblica fa un ragionamento secondo cui il Pd dovrà essere il battistrada di una coalizione 'tra i riformisti, dai socialisti ai liberali, ...Io penso che Fi non abbia interesse a restare ingabbiata dentro una coalizione disomogenea e instabile, col rischio di essere egemonizzata da forze di matrice nazionalista – sostiene Gori-. Se resta ...Tra questi anche il “Museo civico della ceramica cerretese” di Cerreto Sannita, oltre ad altre interessanti identità a San Salvatore Telesino, San Giorgio la Molara ... L’iniziativa è nata da una ...