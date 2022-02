Italiano | «Vincere a Bergamo giocando alla pari con l’Atalanta è straordinario»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo la vittoria sulin Coppa Italia, al Gewiss Stadium, l’allenatore della Fiorentina Vincenzoai microfoni di Mediaset. «Ci abbiamo creduto finofine. Prima del loro pareggio stavamo gestendo bene la gara, poi loro hanno pareggiato. In 10 non è mai semplice ma siamo stati bravi a vincerla, ho chiamato tutti davanti perché non volevo giocare i supplementari in inferiorità ed è andata bene». Il prossimo turno potrebbe darvi come rivale la Juve e Vlahovic. «Aspetteremo il nostro avversario, oggi godiamoci la vittoria, sono contento per Piatek, è un ragazzo che si sta allenando benissimo, sa che deve entrare subito nei nostri meccanismi, la doppietta è stata un premio per lui.è difficile, èfarlo, dobbiamo esserne fieri, giocare ...