Il principe Carlo positivo al Covid: ansia per la Regina. «Lo ha visto di recente, ma non ha sintomi» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo i festeggiamenti dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta, ecco una nuova preoccupazione per la famiglia reale. Il principe Carlo è risultato nuovamente positivo al Covid-19... Leggi su leggo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo i festeggiamenti dei 70 anni di regno dellaElisabetta, ecco una nuova preoccupazione per la famiglia reale. Ilè risultato nuovamenteal-19...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus e si trova ora in isolamento. Lo ha annunciato Clarence House… - TWDDarylRick : IL PRINCIPE CARLO È RISULTATO POSITIVO AL COVID PER LA SECONDA VOLTA: L'ETERNO EREDE AL TRONO, CHE. - tacconi_tommaso : RT @TgLa7: #Gb: il principe #Carlo positivo al #Covid. Clarence House: 'Si trova ora in isolamento' - codeghino10 : RT @Corriere: Il principe Carlo è positivo al Covid (per la seconda volta) - latinensedop : il Principe Carlo è nuovamente positivo al covid! probabilmente è una roba leggera e comunque il futuro 'mai Re' d'… -