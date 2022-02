Il Pd è ancora il primo partito, incalzato da Giorgia Meloni. Cosa dicono i sondaggi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Dalla Supermedia di YouTrend per AGI emerge un quadro ancora più chiaro degli effetti della "partita Quirinale". In particolare si allarga ulteriormente la forbice tra FDI (+0,8%) e Lega (-0,8%), che ormai ammonta a quasi 3 punti. Ma c'è anche da segnalare il buon dato di Italia Viva, che conferma quello della scorsa settimana, e che si deve forse all'attivismo di Renzi proprio durante i giorni che hanno portato alla rielezione di Mattarella. Supermedia Liste PD 21,1 (-0,2) FDI 20,2 (+0,8) Lega 17,5 (-0,8) M5S 14,4 (-0,1) Forza Italia 8,1 (-0,3) Azione/+Europa 4,3 (-0,4) Italia Viva 3,0 (+0,8) Verdi 2,4 (+0,1) Sinistra Italiana 2,1 (+0,2) Art.1-MDP 1,6 (-0,1) Supermedia Aree Parlamento Maggioranza Draghi 72,4 (+0,1) di cui: - giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,1 (-0,5) - centrodestra (Lega-FI-Toti) 28,0 (+0,1) - centro liberale 7,2 (+0,3) Opposizione ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Dalla Supermedia di YouTrend per AGI emerge un quadropiù chiaro degli effetti della "partita Quirinale". In particolare si allarga ulteriormente la forbice tra FDI (+0,8%) e Lega (-0,8%), che ormai ammonta a quasi 3 punti. Ma c'è anche da segnalare il buon dato di Italia Viva, che conferma quello della scorsa settimana, e che si deve forse all'attivismo di Renzi proprio durante i giorni che hanno portato alla rielezione di Mattarella. Supermedia Liste PD 21,1 (-0,2) FDI 20,2 (+0,8) Lega 17,5 (-0,8) M5S 14,4 (-0,1) Forza Italia 8,1 (-0,3) Azione/+Europa 4,3 (-0,4) Italia Viva 3,0 (+0,8) Verdi 2,4 (+0,1) Sinistra Italiana 2,1 (+0,2) Art.1-MDP 1,6 (-0,1) Supermedia Aree Parlamento Maggioranza Draghi 72,4 (+0,1) di cui: - giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,1 (-0,5) - centrodestra (Lega-FI-Toti) 28,0 (+0,1) - centro liberale 7,2 (+0,3) Opposizione ...

