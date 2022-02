Il medico: «Goggia? Non siamo qui per rischiare. Se farà la discesa, è perché potrà farla» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Stanotte Sofia Goggia non parteciperà al SuperG femminile. Ha provato in mattinata e dopo due discese è rientrata in albergo. Il medico della federazione, Andrea Panzeri, fa il punto della situazione e non si mostra pessimista in vista della discesa libera del 15 febbraio. “Sofia sta abbastanza bene, certo se non avesse una gara a distanza così ravvicinata saremmo più tranquilli. La rinuncia al SuperG si spiega con motivi medici e tecnici. Sofia ha inforcato gli sci solo mercoledì ed è inutile sprecare energie senza un’adeguata preparazione. Progressivamente andremo ad aumentare i carichi di lavoro e a trovare la fiducia. Faremo un ulteriore controllo al ginocchio e vedremo. Le sue sensazioni saranno fondamentali per poi prendere tutti insieme la decisione”. “Non siamo qui per rischiare. Sofia ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Stanotte Sofianon parteciperà al SuperG femminile. Ha provato in mattinata e dopo due discese è rientrata in albergo. Ildella federazione, Andrea Panzeri, fa il punto della situazione e non si mostra pessimista in vista dellalibera del 15 febbraio. “Sofia sta abbastanza bene, certo se non avesse una gara a distanza così ravvicinata saremmo più tranquilli. La rinuncia al SuperG si spiega con motivi medici e tecnici. Sofia ha inforcato gli sci solo mercoledì ed è inutile sprecare energie senza un’adeguata preparazione. Progressivamente andremo ad aumentare i carichi di lavoro e a trovare la fiducia. Faremo un ulteriore controllo al ginocchio e vedremo. Le sue sensazioni saranno fondamentali per poi prendere tutti insieme la decisione”. “Nonqui per. Sofia ...

