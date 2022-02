Il commento di Belen su Antonino: “Ho sofferto tanto, ci credevo davvero tanto” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un po’ conduttrice, un po’ iena e un po’ ospite ieri Belen a Le Iene ha parlato per la prima volta di Antonino Spinalbese. La prima volta dopo il loro addio ma ha forse deluso chi si aspettava che Belen tirasse fuori tradimenti o chissà quali commenti negativi, magari rivelazioni sul padre di sua figlia Luna e sul perché tra loro due tutto sia finito poco dopo la nascita della bambina. E’ l’ultimo dei suoi ex ma dopo Stefano De Martino, che non è più tanto ex, Antonino è l’uomo che l’ha fatta soffrire più di tutti. Nel loro amore ci ha creduto davvero, tanto, per questo la sofferenza è stata elevata, il dolore che ha provato però ha lasciato il posto alla felicità, quella di essere mamma e forse eterna innamorata di Stefano. Per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un po’ conduttrice, un po’ iena e un po’ ospite ieria Le Iene ha parlato per la prima volta diSpinalbese. La prima volta dopo il loro addio ma ha forse deluso chi si aspettava chetirasse fuori tradimenti o chissà quali commenti negativi, magari rivelazioni sul padre di sua figlia Luna e sul perché tra loro due tutto sia finito poco dopo la nascita della bambina. E’ l’ultimo dei suoi ex ma dopo Stefano De Martino, che non è piùex,è l’uomo che l’ha fatta soffrire più di tutti. Nel loro amore ci ha creduto, per questo la sofferenza è stata elevata, il dolore che ha provato però ha lasciato il posto alla felicità, quella di essere mamma e forse eterna innamorata di Stefano. Per ...

