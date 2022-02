Giorgio Pasotti, video intervista Lea, un nuovo giorno: «Una storia che piacerà a chiunque» (Di giovedì 10 febbraio 2022) La nostra video intervista a Giorgio Pasotti, co-protagonista della serie Lea, un nuovo giorno con Anna Valle e Mehmet Gunsur, in cui interpreta Marco Colomba, primario del reparto di pediatria ed ex marito di Lea Vi presentiamo la nostra video intervista a Giorgio Pasotti, protagonista maschile della nuova serie Lea, un nuovo giorno (leggi la nostra recensione). “Marco Colomba” ci ha raccontato della serie e suo ruolo di primario del reparto di pediatria ed ex marito dell’infermiera Lea (Anna Valle), dell’affrontare una nuova serie ed altro. Lea, un nuovo giorno, che vede co-protagonisti Anna Valle e Mehmet Gunsur, è in onda dall’8 febbraio 2022 su ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022) La nostra, co-protagonista della serie Lea, uncon Anna Valle e Mehmet Gunsur, in cui interpreta Marco Colomba, primario del reparto di pediatria ed ex marito di Lea Vi presentiamo la nostra, protagonista maschile della nuova serie Lea, un(leggi la nostra recensione). “Marco Colomba” ci ha raccontato della serie e suo ruolo di primario del reparto di pediatria ed ex marito dell’infermiera Lea (Anna Valle), dell’affrontare una nuova serie ed altro. Lea, un, che vede co-protagonisti Anna Valle e Mehmet Gunsur, è in onda dall’8 febbraio 2022 su ...

Advertising

hznll28 : RT @DavideMoschetti: Vedere Giorgio Pasotti e Daniela Morozzi nella stessa fiction sono la mia infanzia con l’Ispettore Paolo Libero e la v… - purple_lady18 : Momento racconto onirico cringe: ero in vacanza con amici e Giorgio Pasotti (fidanzato di una delle mie bff), a qua… - haveyouwornwigs : RT @msmartali: Edward e Bella si consono durante un'autogestione. Jacob urla sotto la pioggia bussando alla porta di Bella. Cast: Edward St… - llittlewicked : RT @AirinVein: Stefano Accorsi as Edward Vittoria Puccini as Bella Sabrina Impacciatore as Alice Giorgio Pasotti as Jasper Potrei andare av… - infoitcultura : Lea – Un nuovo giorno: cast, trama e puntate della fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti -