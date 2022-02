“Fosca Innocenti”: via alla nuova serie TV di Canale 5 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Inizia domani, venerdì 11 febbraio, in prima serata su Canale 5, la nuova serie “Fosca Innocenti”. Con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, la fiction si preannuncia molto intensa e ricca di colpi di scena. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. La direzione invece, è targata Fabrizio Costa. Ma di cosa tratta la nuova fiction Mediaset? Leggi anche: Scopri la programmazione TV di Canale 5 La trama di “Fosca Innocenti” La serie “Fosca Innocenti” mescola il realismo poliziesco e i tratti della commedia sentimentale nei bellissimi paesaggi della Toscana. Leggerezza e romanticismo, insieme a crimini e misteri: un ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Inizia domani, venerdì 11 febbraio, in prima serata su5, la”. Con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, la fiction si preannuncia molto intensa e ricca di colpi di scena. Laè prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. La direzione invece, è targata Fabrizio Costa. Ma di cosa tratta lafiction Mediaset? Leggi anche: Scopri la programmazione TV di5 La trama di “” La” mescola il realismo poliziesco e i tratti della commedia sentimentale nei bellissimi paesaggi della Toscana. Leggerezza e romanticismo, insieme a crimini e misteri: un ...

Advertising

Lopinionista : 'Fosca Innocenti', nuova serie tv con Vanessa Incontrada e Fabrizio Costa - telodogratis : Fosca Innocenti: trama, cast e anticipazioni - zazoomblog : FOSCA INNOCENTI con VANESSA INCONTRADA E FRANCESCO ARCA : in onda venerdì in prima serata - ABBATTISTAANNAM : #twittamibeautiful..fosca innocenti una sorta di don Matteo al femminile e pure recitato da cani... comunque io ce… - CherryPress2 : “Fosca Innocenti” al via la nuova serie in prima serata su Canale 5 -