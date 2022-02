Doc – nelle tue mani stasera | anticipazioni della quarta puntata del 10 febbraio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Doc –tue: ritorna dopo la pausa per la settimana del Festival di Sanremo, dove avrebbe dovuto esserci come ospite Luca Argentero che ha a causa di un lutto in famiglia ha dovuto rinunciare all’ultimo. Doc –tueLafiction Doc-tue2 torna su Rai1, in prima serata, giovedì 10. I due episodi disi intitolano rispettivamente Fare una scelta e Cane blu. Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, si ritorna nella corsia dell’ospedale dove Luca Argentero con il resto del cast sta tenendo incollati gli spettatori alla tv. Saranno due episodi importanti perché ci saranno novità e ...