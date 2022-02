Doc - Nelle tue mani 2 | Pierpaolo Spollon e il cast parlano dei cambiamenti della nuova stagione

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Abbiamo avuto l'opportunità di fare quattro chiacchiere con Alberto Boubakar Malanchino,e Gianmarco Saurino, interpreti amatissimi dal pubblico che ci hanno raccontato qualcosa suidei loro personaggi in Doc -Tue2, secondadell'acclamata fiction di Rai 1. Continua il grande successo televisivo di Doc -tue2, secondadell'acclamata fiction di Rai 1 che attinge dalla storia vera di Pierdante Piccioni, medico che dopo un incidente ha perso dodici anni di memoria e che ha dovuto rimettersi in gioco anche professionalmente diventando un grande sostenitore di metodi più empatici di approccio ai pazienti. Su schermo, ovviamente, la storia è stata adattata e in parte ...

Advertising

bubinoblog : DOC NELLE TUE MANI 2: IL GRANDE MISTERO DI 'CANE BLU' VIENE FINALMENTE SVELATO - GuidaTVPlus : 10-02-2022 21:25 #Rai1 DOC - Nelle tue mani - S2E7 - Fare una scelta #Storievere #Drammatico,fictionitaliana - rachebx : RT @_Valealizzi_: 85. Andrea e Agnese (Doc nelle tue mani) - rachebx : RT @_Valealizzi_: 84. Giulia e Lorenzo (Doc nelle tue mani) - rachebx : RT @_Valealizzi_: 83. Elisa e Gabriel (Doc nelle tue mani) -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Cosa c'è dietro il tormentone "cane blu" che i protagonisti ditue mani 2 ripetono come un mantra quando si trovano davanti ad una difficoltà da superare? La verità viene finalmente a galla nella quarta puntata della serie di Rai1 con Luca Argentero , ...Serie TV - Fictiontue mani 2 con Luca Argentero: anticipazioni e trama della[...] Su Rai1 torna in ondatue mani 2 con due nuovi episodi. Scopri la trama e le a [...] Dall'...INTERVISTA di ERIKA SCIAMANNA — 10/02/2022 DOC - Nelle tue mani 2: il cast in una foto promozionale Continua il grande successo televisivo di Doc - Nelle tue mani 2, seconda stagione dell ...La quarta puntata della fiction Doc Nelle tue mani 2 andrà in onda stasera, giovedì 10 febbraio, in prima serata: scopriamo quante puntate sono previste, il calendario completo con la programmazione ...