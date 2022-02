Dai segni al dettato grafico: impariamo a costruire una storia per immagini, ispirandoci al metodo Munari (laboratorio creativo online) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il WebLab è un laboratorio artistico online, accreditato MIUR (4 ore) e rivolto a docenti, educatori e insegnanti per supportarli nella progettazione di attività volte a introdurre in classe il dettato grafico, che consente di promuovere la capacità di riprodurre stimoli differenti, attraverso la sperimentazione di diversi tratti e segni grafici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il WebLab è unartistico, accreditato MIUR (4 ore) e rivolto a docenti, educatori e insegnanti per supportarli nella progettazione di attività volte a introdurre in classe il, che consente di promuovere la capacità di riprodurre stimoli differenti, attraverso la sperimentazione di diversi tratti egrafici. L'articolo .

